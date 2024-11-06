Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi’nde maç yönetecek

İHA

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Polonya'nın Legia Varşova ile Belarus'un Dinamo Minsk takımları arasında 7 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek.

Polonya'nın Varşova şehrinde Legia Varşova Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakada 4. hakem Çağdaş Altay olacak.

VAR HAKEMİ DE BELLİ OLDU

VAR'da Erkan Engin ve AVAR'da da Onur Özütoprak olarak görev yapacak.