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    Avrupa Ligi F Grubu'nda dört takım grubu eşit puanda bitirdi

    UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda altı maç sonunda puan eşitliği bozulmadı. Dört takımın da 8'er puan topladığı grupta sıralamayı averaj belirledi.
    • 03.11.2022 - 23:26
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    Avrupa Ligi F Grubu'nda dört takım grubu eşit puanda bitirdi

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabının son maçları oynanırken F Grubu eşine zor rastlanacak bir şekilde sonuçlandı.

    Grubun son maçlarında Feyenoord sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup ederken Midtjylland ise evinde Sturm Graz'ı 2-0 yendi.

    Feyenoord ve Midtjylland gruptan çıktı

    Bu sonuçların ardından grubu dört takım da 8'er puanla tamamladı. Puan eşitliğinin bozulmadığı grupta sıralamayı averaj belirledi.

    Buna göre Feyenoord birinci olarak doğrudan son 16 turuna yükselirken ikinci Midtjylland ise play-off oynama hakkı kazandı.

    Avrupa Ligi F Grubu nda dört takım grubu eşit puanda bitirdi #1

    Lazio, Konferans Ligi'nde mücadele edecek

    Son maçta kaybeden Lazio üçüncü sırada yer aldı.İtalyanlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

    Avrupa Ligi F Grubu nda dört takım grubu eşit puanda bitirdi #2

    Sturm Graz, elendi

    Grupta en kötü averaja sahip Avusturya ekibi Sturm Graz ise sonuncu oldu ve turnuvaya veda etti.

    Avrupa Ligi F Grubu nda dört takım grubu eşit puanda bitirdi #3


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