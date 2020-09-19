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    Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

    UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 14:05
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    Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

    UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin yapacağı maçların hakemleri belli oldu.

    İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un çıkacağı kritik maçları yönetecek hakemler:

    Galatasaray - Hajduk Split (Craig Pawson / İngiltere)

    Beşiktaş - Rio Ave (Daniel Siebert / Almanya)

    Rosenborg - Alanyaspor (Kristo Tohver / Estonya)

    Avrupa Ligi nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler #1

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