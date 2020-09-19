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Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
- Haber Merkezi
- 19.09.2020 - 14:05
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin yapacağı maçların hakemleri belli oldu.
İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un çıkacağı kritik maçları yönetecek hakemler:
Galatasaray - Hajduk Split (Craig Pawson / İngiltere)
Beşiktaş - Rio Ave (Daniel Siebert / Almanya)
Rosenborg - Alanyaspor (Kristo Tohver / Estonya)