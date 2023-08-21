Avrupa maçı oynayacak Hollanda ekiplerinin müsabakaları ertelendi Hollanda Futbol Federasyonu, Avrupa'da eleme maçı oynayacak takımların gelecek hafta sonu olan maçlarını erteledi.

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Hollanda Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

Federasyon, Avrupa'da eleme maçları oynayacak takımların gelecek hafta ligde oynayacağı müsabakaları erteledi.

Alınan karara göre, Fenerbahçe'nin rakibi olan Twente, sarı-lacivertlilerle oynayacağı iki müsabaka arasında ligde maç yapmayacak.

Twente lig maçı oynamayacak

Twente ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turundaki ilk maçı 24 Ağustos'ta Şükrü Saracoğlu'nda, ikinci maçı ise 31 Ağustos'ta Hollanda'da De Grolsch Veste'de oynayacak.

Fenerbahçe ise Twente ile oynayacağı maçların arasında ligde 27 Ağustos'ta Başakşehir'i konuk edecek.

Genk de maça çıkmayacak

Ayrıca Belçika da Hollanda ile aynı kararı almıştı. Adana Demirspor'un Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Genk de, gelecek hafta sonu sahaya çıkmayacak.