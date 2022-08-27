Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
372.414
-5.02%
BTXN Coin
4.72
3.50%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Avrupa'da temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

    Avrupa liglerinde Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maç takvimleri açıklandı.
    • 27.08.2022 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa'da temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

    Temsilcilerimizin mücadele edeceği Avrupa ligi ve Konferans liginde maç takvimleri belli oldu.

    Fenerbahçe ve Sivasspor'un evinde, Trabzonspor ile Başakşehir'in ise Avrupa macerasına deplasmanda başlayacağı fikstür şöyle:

    Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü

    8 Eylül: Fenerbahçe-Dinamo Kiev

    15 Eylül: Rennes-Fenerbahçe

    6 Ekim: Fenerbahçe-AEK Larnaca

    13 Ekim: AEK Larnaca-Fenerbahçe

    27 Ekim: Fenerbahçe-Rennes

    3 Kasım: Dinamo Kiev-Fenerbahçe

    Avrupa da temsilcilerimizin fikstürü belli oldu #1

    Trabzonspor'un Avrupa Ligi fikstürü

    8 Eylül: Ferencvaros-Trabzonspor

    15 Eylül: Trabzonspor-Kızılyıldız

    6 Ekim: Monaco-Trabzonspor

    13 Ekim: Trabzonspor-Monaco

    27 Ekim: Kızılyıldız-Trabzonspor

    3 Kasım: Trabzonspor-Ferencvaros

    Avrupa da temsilcilerimizin fikstürü belli oldu #2

    Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi Fikstürü

    8 Eylül: Hearts-Başakşehir

    15 Eylül: Başakşehir-Fiorentina

    6 Ekim: RFS-Başakşehir

    13 Ekim: Başakşehir-RFS

    27 Ekim: Fiorentina-Başakşehir

    3 Kasım: Başakşehir-Hearts

    Avrupa da temsilcilerimizin fikstürü belli oldu #3

    Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi Fikstürü

    8 Eylül: Sivasspor-Slavia Prag

    15 Eylül: Cluj-Sivasspor

    6 Ekim: Sivasspor-Ballkani

    13 Ekim: Ballkani-Sivasspor

    27 Ekim: Sivasspor-Cluj

    3 Kasım: Slavia Prag-Sivasspor

    Avrupa da temsilcilerimizin fikstürü belli oldu #4

    Grup sistemi nasıl ?

    Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak ikinci tura yükselecek. İkinci sırada tamamlayanlar, bir üst tura çıkmak için Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sonladıran takımlarla play-off turunda eşleşecek. Bu eşleşmede galip gelen takım Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükselecek. Avrupa Ligi’nde grup üçüncüleri ise, Konferans Ligi’nde gruplarını ikinci bitiren takımlarla karşı karşı gelecek. Bu eşleşmelerin galipleri yoluna Konferans Ligi ikinci turunda devam edecek.


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de sağanak: Dere taştı, yollar göle döndü
    İç Haber

    İzmir'de sağanak: Dere taştı, yollar göle döndü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    CHP, 'Siyasi Ahlak Kanunu' taslağı hazırladı
    Gündem

    CHP, 'Siyasi Ahlak Kanunu' taslağı hazırladı

    Görüş Bildir