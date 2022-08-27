Avrupa'da temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

Avrupa liglerinde Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maç takvimleri açıklandı.

Temsilcilerimizin mücadele edeceği Avrupa ligi ve Konferans liginde maç takvimleri belli oldu.



Fenerbahçe ve Sivasspor'un evinde, Trabzonspor ile Başakşehir'in ise Avrupa macerasına deplasmanda başlayacağı fikstür şöyle:

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü

8 Eylül: Fenerbahçe-Dinamo Kiev



15 Eylül: Rennes-Fenerbahçe



6 Ekim: Fenerbahçe-AEK Larnaca



13 Ekim: AEK Larnaca-Fenerbahçe



27 Ekim: Fenerbahçe-Rennes



3 Kasım: Dinamo Kiev-Fenerbahçe





Trabzonspor'un Avrupa Ligi fikstürü

8 Eylül: Ferencvaros-Trabzonspor



15 Eylül: Trabzonspor-Kızılyıldız



6 Ekim: Monaco-Trabzonspor



13 Ekim: Trabzonspor-Monaco



27 Ekim: Kızılyıldız-Trabzonspor



3 Kasım: Trabzonspor-Ferencvaros





Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi Fikstürü

8 Eylül: Hearts-Başakşehir



15 Eylül: Başakşehir-Fiorentina



6 Ekim: RFS-Başakşehir



13 Ekim: Başakşehir-RFS



27 Ekim: Fiorentina-Başakşehir



3 Kasım: Başakşehir-Hearts





Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi Fikstürü

8 Eylül: Sivasspor-Slavia Prag



15 Eylül: Cluj-Sivasspor



6 Ekim: Sivasspor-Ballkani



13 Ekim: Ballkani-Sivasspor



27 Ekim: Sivasspor-Cluj



3 Kasım: Slavia Prag-Sivasspor





Grup sistemi nasıl ?

Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak ikinci tura yükselecek. İkinci sırada tamamlayanlar, bir üst tura çıkmak için Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sonladıran takımlarla play-off turunda eşleşecek. Bu eşleşmede galip gelen takım Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükselecek. Avrupa Ligi’nde grup üçüncüleri ise, Konferans Ligi’nde gruplarını ikinci bitiren takımlarla karşı karşı gelecek. Bu eşleşmelerin galipleri yoluna Konferans Ligi ikinci turunda devam edecek.