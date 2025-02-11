AZ Alkmaar - Galatasaray maçını Joao Pinheiro yönetecek

İHA
UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Galatasaray, 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.
Bu zorlu mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro yönetecek.
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Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno İsa ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Joao Gonçalve olacak.
Maçta VAR koltuğunda Tiago Martins oturacak. AVAR’da ise Juan Martnez Munuera yer alacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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