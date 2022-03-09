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Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu
Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Barcelona'da kamp kadrosu açıklandı.
- Haber Merkezi
- 09.03.2022 - 15:37
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
Büyük maç öncesinde sarı-kırmızılı kafile İspanya'ya ulaştı. Maç kadrosunda Omar Elabdellaoi, Semih Kaya ve Arda Turan yer almadı.
İspanyol temsilcisi Barcelona'nın da kamp kadrosu açıklandı. Barcelona'nın kadrosunda 7 eksik bulunuyor. Bu isimler; Anfu Fati, Nico Gonzalez, Sergio Roberto, Samuel Umtiti, Gavi, Alex Balde, Ez Abde.