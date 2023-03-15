Başakşehir, Gent'e yenilerek Konferans Ligi'ne veda etti Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında sahasında Gent'e 4-1 kaybederek son 16 turunda elendi.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Emre Belözoğlu yönetimindeki temsilcimiz Başakşehir ile Hein Vanhaezebrouck’un ekibi Gent, Fransız hakem Benoit Bastien yönetiminde Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Gent’in sahası Ghelamco Arena'da oynanan ilk mücadele 1-1 sona ererken, ikinci mücadele temsilcimiz Başakşehir’in 4-1'lik mağlubiyetiyle sona erdi.

Orban, en hızlı-trick'i yaptı

Gent'in galibiyet golleri; 31, 32 ve 34. dakikalarda Gift Orban ve 37. dakikada Hugo Cuypers'den geldi. Nijeryalı oyuncu Orban, peş peşe bulduğu gollerle Avrupa kupaları tarihinin en hızlı hat-trick’ine imza attı.

Temsilcimizin tek golünü ise 88. dakikada Adnan Januzaj kaydetti.

Başakşehir, turnuvaya veda etti

Bu sonuçla temsilcimiz Başakşehir, turnuvaya son 16 turunda veda ederken Belçika temsilcisi Gent çeyrek finale kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final kuraları 17 Mart Cuma saat 16:00’da İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek.