Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda kaybetmeyen ilk Türk takımı oldu

AA & Ensonhaber

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Başakşehir, Danimarka temsilcisine Parken Stadı'nda yenilmeyen ilk Türk takımı oldu.

Dün akşam oynanan maç öncesi Parken Stadı'nda Türk takımları, Kopenhag'a karşı 5 kez sahaya çıkmış ve bu 5 maçı da Danimarka temsilcisi kazanmıştı.

Başakşehir'in elde ettiği beraberlikle ilk kez bir Türk takımı, Parken Stadı'ndan puanla ayrıldı.

Daha önce Kopenhag, Parken Stadı'nda Galatasaray'ı 2, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor'u 1'er kez mağlup etti.

PARKEN'DE İLK KEZ 2 GOL

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, aynı zamanda Parken Stadı'nda 2 gol atan ilk Türk takımı da oldu.

Kopenhag'a karşı Türk takımlarının geçmişte oynadığı 5 maçta yalnızca 1 golü bulunuyordu. Bu tek gol de Trabzonspor'dan gelmişti.

Başakşehir; Philippe Keny ve Krzysztof Piatek ile Parken Stadı'nda 2 gol atmayı başardı.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE İLK PUAN

Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon yeni formatıyla oynanan UEFA Konferans Ligi'nde de ilk puanını Danimarka deplasmanında elde etti.

UEFA Konferans Ligi'ne 3 eleme turunu geçerek kalan Başakşehir, lig formatında oynadığı ilk maçta Avusturya ekibi Rapid Wien'e sahasında 2-1, Slovenya ekibi Celje'ye de deplasmanda 5-0 mağlup olmuştu.

İstanbul ekibi, dördüncü maçını 27 Kasım'da sahasında Moldova ekibi Petrocub ile oynayacak.