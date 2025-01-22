Beşiktaş - Athletic Bilbao maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
Dolmabahçe'de 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger yönetecek.
Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Athletic Bilbao: Agirrezabala, De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Berchiche, Prados, Jaureguizar, Berenguer, Gomez, Nico Williams, Guruzeta
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış