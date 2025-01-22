Beşiktaş - Athletic Bilbao maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

Dolmabahçe'de 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger yönetecek.

Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Athletic Bilbao: Agirrezabala, De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Berchiche, Prados, Jaureguizar, Berenguer, Gomez, Nico Williams, Guruzeta

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Emre Çalışkan
Editor