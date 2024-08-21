Beşiktaş, Lugano karşısında avantajı ilk maçta kazanmak istiyor Temsilcimiz Beşiktaş, İsviçre takımı Lugano ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu maçı da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

DHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'ya konuk olacak.

Yarın akşam Thun şehrinde oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

Karşılaşmada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Morten Krogh düdük çalacak.

Krogh'un yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Dennis Rasmussen ve Steffen Bramsen üstlenecek.

BEŞİKTAŞ İYİ BAŞLADI

Siyah-beyazlılar, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0, ligde Samsunspor'u 2-0 ve Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezona flaş galibiyetlerle başladı.

SİYAH-BEYAZLILAR AVRUPA'DA DA BAŞARI İSTİYOR

Yeni teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un saha kenarında, yeni transferler Rafa Silva ve Ciro Immobile'nin de saha içindeki liderlikleriyle, seyir zevki yüksek bir futbol oynayan Beşiktaş, Lugano'yu da geçerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak ve Avrupa'da da adından söz ettirmek istiyor.

Siyah beyazlılarda karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, transfer görüşmelerinde bulunacak olan Jackson Muleka, İsviçre'ye götürülmedi.

LUGANO TANIDIK TAKIM

Lugano, 1 yıl dolmadan Türk takımlarıyla 3'üncü kez eşleşerek tanıdık bir takım haline geldi.

Geçen sezon Konferans Ligi'nde Beşiktaş'la aynı grupta yer alan Lugano, evindeki maçı 2-0 kaybederken, İstanbul'da 3-2 galip gelmişti.

Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşen İsviçre ekibi bu maçları 4-3 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)