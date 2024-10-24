Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda devirdi

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UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Pierre Sage’in çalıştırdığı Fransız ekibi Lyon ile Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki temsilcimiz Beşiktaş, Alman hakem Harm Osmers’in düdük çaldığı müsabakada Groupama Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, konuk olduğu rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

GEDSON, ÜÇ PUANI GETİRDİ

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Gedson Fernandes, bu golle birlikte bu sezon çıktığı 14. resmi maçta 7. golünü kaydetmiş oldu.

LYON'UN SERİSİ SONA ERDİ

Oynadığı son 5 resmi maçtan da galip ayrılan Lyon'un bu serisi, Beşiktaş maçıyla birlikte sona ermiş oldu.

BEŞİKTAŞ KALESİNE İLK YARIDA 17 ŞUT GELDİ

Öte yandan Beşiktaş maçının ilk yarısında 17 şut çeken Lyon, bu sezon bir Avrupa Ligi karşılaşmasının ilk devresinde en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

BEŞİKTAŞ İLK PUANLARINI ALDI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını almış oldu ve puanını 3'e yükseltti.

Lyon ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanı kaybını yaşadı ve 6 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Malmö'yü konuk ederken, Lyon deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.