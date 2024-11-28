Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki temsilcimiz Beşiktaş ile Zarko Lazetic’in çalıştırdığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, İtalyan hakem Simone Sozza’nın düdük çaldığı müsabakada karşı karşıya kaldı.
UEFA’nın aldığı karar nedeniyle Macaristan’ın Nagyerdei Stadyumu’nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Maccabi Tel Aviv oldu.
BEŞİKTAŞ, İLK YARIYI GERİDE KAPATTI
Maccabi, 23. dakikada Gavriel Kanichowsky'nin golüyle öne geçti. Rafa Silva, 38. dakikada skora dengeyi getirdi.
45+3. dakikada Dor Peretz, devrenin skorunu belirledi.
IMMOBILE, PENALTI KAÇIRDI
Cher Ndour'un 60. dakikada fileleri havalandıran vuruşu, pozisyon öncesinde Immobile ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Ciro Immobile, bu kez 71. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
MACCABI, GALİP GELDİ
Maccabi, 81.dakikada Weslley Patati'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi.
BEŞİKTAŞ, 6 PUANDA KALDI
Avrupa Ligi'ndeki 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, 6 puanda kaldı.
İsrail takımlarına karşı oynadığı ilk 6 maçta yenilmeyen Beşiktaş, 4 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından ilk kez kaybetti.
İlk 4 maçında puan alamayan Maccabi, bu sonuçla puanını 3'e çıkardı.
Beşiktaş, bir sonraki maçında Bodo/Glimt'e konuk olacak. Maccabi ise RFS'yi ağırlayacak.
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