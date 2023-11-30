Beşiktaş taraftarından tepki! Formayı çıkarın, çıplak oynayın
ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Club Brugge ile karşılaştı.

Siyah-beyazlılar, Belçika temsilcisine karşısında sahadan 5-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarındaki ilk müsabakasına çıktı.

Çalımbay siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk Avrupa maçından hüsranla ayrıldı.

"Formayı çıkarın, çıplak oynayın"

Bu müsabakada ise tribünlerden siyah-beyazlı oyunculara tepki gösterildi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculara "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratıyla futbolcuları protesto etti.

Ayrıca Beşiktaş tribünleri, oyundan alınan Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz ve Cenk Tosun'u oyundan alınırken ıslıkladı.