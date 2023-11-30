Beşiktaş taraftarından tepki! Formayı çıkarın, çıplak oynayın

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Club Brugge ile karşılaştı.
Siyah-beyazlılar, Belçika temsilcisine karşısında sahadan 5-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarındaki ilk müsabakasına çıktı.
Çalımbay siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk Avrupa maçından hüsranla ayrıldı.
"Formayı çıkarın, çıplak oynayın"
Bu müsabakada ise tribünlerden siyah-beyazlı oyunculara tepki gösterildi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculara "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratıyla futbolcuları protesto etti.
Ayrıca Beşiktaş tribünleri, oyundan alınan Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz ve Cenk Tosun'u oyundan alınırken ıslıkladı.
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