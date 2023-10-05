Beşiktaş tribünlerinde 'yönetim istifa' sesleri Beşiktaş tribünleri UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçında alınan 3-2'lik mağlubiyet sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet etti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş ile Mattia Croci-Torti'nin yönetimindeki Lugano karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan mücadelede temsilcimiz Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-2 mağlup oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş'ta Valentin Rosier, 43. ve 61. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Taraftar stadı terk etmedi

Beşiktaş tribünleri, alınan mağlubiyet sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki göstererek istifaya davet etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesi ile birlikte stadyumdaki yerlerini terk etmeyerek, tepki göstermeye devam etti ve 'O takım gelecek, hesap verecek' tezahüratları yaptı.

Tribünler, maçın bitiminin ardından 'istifa' tezahüratarı sonrası yüksek sesle müzik açılmasına da yoğun şekilde tepki gösterdi.