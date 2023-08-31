Beşiktaş’ta Milot Rashica, ilk kez 11’de Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Milot Rashica, Dinamo Kiev maçıyla birlikte siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya 11’de çıktı.

İHA

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile mücadele ediyor.

Rakibine karşı deplasmanda 3-2 kazandığı müsabakanın 11’ine göre Masuaku ve Amartey’in sakatlıklarından dolayı zorunlu iki değişiklik yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, söz konusu oyuncuların yerine Necip ve Rashica’ya şans verdi.

İlk kez 11 başladı

Siyah-beyazlıların Kosovalı futbolcusu Rashica, böylelikle ilk kez bir müsabakaya 11’de başlamış oldu.

27 yaşındaki futbolcu, ilk Kiev maçında oyuna sonradan dahil olmuş ve 1 asist yapmıştı. Milot Rashica, Süper Lig’de iç sahadaki Pendikspor karşılaşmasında da 60. dakikadan sonra Rosier’in yerine görev aldı.