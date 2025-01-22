Beşiktaş'tan Athletic Bilbao'nun golüne itiraz

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş ile İspanyol ekibi Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakada Athletic Bilbao, Unai Gomez ile 1-1'lik eşitlik golünü buldu.
BEŞİKTAŞ İTİRAZ ETTİ, KARAR DEĞİŞMEDİ
Temsilcimiz Beşiktaş, bu golde Gomez'in ofsayt pozisyonunda olduğu yönünde itirazda bulundu. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, pozisyonda sarı kart gördü.
Hakem Julian Weinbenger, VAR'ı dinledikten sonra orta noktayı gösterdi ve Gomez'in golü geçerlilik kazandı.
(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)
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