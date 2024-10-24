Celje - Başakşehir maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda Slovenya'nın Celje takımıyla karşı karşıya geliyor.

Celje Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.45'te başladı. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Oleksii Derevinskyi yönetiyor. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk yapıyor.

İLK 11'LER

Celje: Rozman, Juanjo Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys

Başakşehir: Deniz Dilmen, Leo Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Crespo, Deniz Türüç, Pelkas, Figueiredo, Piatek

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Emre Çalışkan
Editor