Club Brugge'u eleyen Fiorentina, Konferans Ligi'nde finalde

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçının heyecanı yaşandı.
Nicky Hayen'in çalıştırdığı Belçika takımı Club Brugge ile Vincenzo Italiano yönetimindeki İtalyan temsilcisi Fiorentina karşı karşıya geldi.
Jan Breydelstadion'da oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı tur mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Alınan bu sonuçla birlikte ilk maçı 3-2'lik skorla kazanan konuk takım Fiorentina, adını üst üste ikinci kez UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yazdırdı.
İlk finalist Fiorentina
Maçın ilk golünü 20. dakikada ev sahibi Club Brugge adına Maxim De Cuyper kaydetti.
Fiorentina'ya beraberliği getiren golü ise 86. dakikada Lucas Beltran penaltıdan kaydetti.
Bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde finale yükselmeyi başardı.
İtalyanlar rakibini bekliyor
Fiorentina, geçtiğimiz sezon Konferans Ligi finalinde West Ham'a 2-1 kaybetmişti.
Yunanistan'da oynanacak finalde Fiorentina'nın rakibi, Olympiakos - Aston Villa eşleşmesinin galibi olacak.
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