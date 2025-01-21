Davinson Sanchez: Erkek adamız, sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Dinamo Kiev maçının ardından konuştu.

"ERKEK ADAMIZ, SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDE OLMALIYIZ"

Kolombiyalı savunma oyuncusu, şunları dedi:

Sonuç iyi değil. İşimizi iyi yaptık, iyi hazırlandık demenin bir faydası yok. Basit pozisyon vermemeliyiz. Top dışarıda mı değil mi emin değilsek son ana kadar mücadele etmeliyiz. Erkek adamız, sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. Daha iyi mücadele edeceğiz. Maçta çok fazla şans vardı ama bunu kabullenmememiz lazım. Daha iyisini yapmaya çalışacağız.