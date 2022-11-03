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Dinamo Kiev - Fenerbahçe - CANLI SKOR
- 03.11.2022 - 22:50
- Güncelleme : 03.11.2022 - 23:49
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İlk yarı sonucu: Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe
45+2’ Goool… Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe (Arao)
41' Valencia'nın Michy Batshuayi'ye gönderdiği top için ofsayt bayrağı havaya kalktı.
38' Crespo savunma arkasına hareketlenen Batshuayi'yi düşündü ama top hızlı, aut.
34' Dinamo Kiev savunmasının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Valencia çaprazdan vuruşunu yaptı. Boş pozisyonda top yandan auta gitti.
31' Miguel Crespo sağ kanatta hareketlenen Osayi'yi düşündü ama savunma son anda kademeye girdi.
28' Vladimir Shepelev'in savunma arkasına gönderdiği topa Artem Biesiedin hareketlindi. Top kaleci Altay'da kaldı.
23’ Goool… Dinamo Kiev 0-1 Fenerbahçe (Arda)
19' Arda Güler nefis bir çalımla rakibini geçip sol kanattan içeriye ortaladı ama savunma araya girdi.
15' Arda Güler'in savunma arkasına gönderdiği topu Valencia iyi kontrol etti. Çaprazdan sert vurdu ama top savunmadan döndü.
12' Enner Valencia sağdan ceza sahasına girmek istedi ama iki Kievli futbolcuyu geçemedi.
9' Serhiy Sydorchuk'un savunma arkasına gönderdiği uzun top doğrudan auta gitti.
6' Sağdan Vitaly Buyalsky'nin ceza sahasına gönderdiği top doğrudan Altay'ın kucağına gitti.
4' Fenerbahçe rakip yarı alanda faul kazandı. Crespo'nun ceza sahasına göndermek istediği top sağ kanattaki Arda'nın önünde kaldı. Onun arka direğe gönderdiği ortayı Attila Szalai tamamlamak istedi ama top üstten auta gitti.
2' Dinamo Kiev maça etkili başladı. Soldan Serhiy Sydorchuk içeriye çevirmek istedi savunmada Szalai kademeye girdi.
1' Maç başladı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşıyor.
Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmayı, Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Duje Strukan yönetiyor.
Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapıyor. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Arda Güler, Valencia, Batshuayi