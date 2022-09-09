Dinamo Kiev'de Buschan 1 ay, Shaparenko 6 ay yok

Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Mykola Shaparenko'nun 6 ay, kaleci Georgiy Buschan'ın ise 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla kaybeden Dinamo Kiev'e iki futbolcusundan kötü haber geldi.

Ukrayna temsilcisi, Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Mykola Shaparenko'nun 6 ay, kaleci Georgiy Buschan'ın ise 1 ay oynayamayacağını açıkladı.





Lucescu sinirlenmiş, Jesus karşılık vermişti

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu maç sonu Fenerbahçe'nin çok sert olduğunu söyledi ve basın toplantısını soru almadan terk etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise Lucescu'ya saygı duyduğunu ancak fikrine katılmadığını dile getirdi. Jesus, takımının sertliğe karşılık verdiğini söylerken, Lucescu'nun istatistiklere bakması gerektiğini kaydetti.

Jesus'un Buschan'a maç sonu tepkisi - İZLE



Jesus, Buschan'a tepki göstermişti

Bitiş düdüğü sonrası, maç içerisinde birçok kez aut atışlarını geç kullanan ve bu nedenle hakemden önce uyarılar, ardından sarı kart gören Buschan'a doğru yürüyen Jesus, eliyle işaretler yapmaya başladı.

Jorge Jesus, Buschan'a eliyle yeri gösterdi. Bu işaretlerini defalarca tekrarlayan Jesus'a karşı Buschan sessizce soyunma odasının yolunu tuttu.

Karşılaşmanın ardından Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'a istediği kadar yerde yatabileceğini işaret ettiğini belirten Jesus, şu açıklamayı yaptı.

"Kendisine sözlerle değil, el işaretleriyle artık istediği kadar yerde yatabilirsin, istersen 1 saat yerde yat önemi yok demek istedim. Futbol defansif organizasyonunuzun iyi olması gereken bir oyun. Rakibi durdurmak için bu tarz hareketler yapmanıza gerek yok. Dinamo Kiev 90 dakika ve uzatmalarda bunu yaptı. Üst seviye turnuvalarda bu tarz hareketler kullanılmıyor. Ama kendisi çok iyi bir kaleci. Ne kendisinin ne de Kiev'in bu tarz hareketler yapmasına gerek yok. Maçı izleyen taraftarlara saygı duymanız gerekiyor."





