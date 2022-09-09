Petrol
91.69
2.85%
Euro
18.3083
0.43%
Dolar
18.2371
0.08%
Altın
1.005
0.44%
Borsa
3521
2.45%
Bitcoin
387.567
9.07%
BTXN Coin
5.28
6.66%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    Dinamo Kiev'de Buschan 1 ay, Shaparenko 6 ay yok

    Dinamo Kiev'de Buschan 1 ay, Shaparenko 6 ay yok

    Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Mykola Shaparenko'nun 6 ay, kaleci Georgiy Buschan'ın ise 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
    • 09.09.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 17:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla kaybeden Dinamo Kiev'e iki futbolcusundan kötü haber geldi.

    Ukrayna temsilcisi, Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Mykola Shaparenko'nun 6 ay, kaleci Georgiy Buschan'ın ise 1 ay oynayamayacağını açıkladı.

    Dinamo Kiev de Buschan 1 ay, Shaparenko 6 ay yok #1

    Lucescu sinirlenmiş, Jesus karşılık vermişti

    Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu maç sonu Fenerbahçe'nin çok sert olduğunu söyledi ve basın toplantısını soru almadan terk etti.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise Lucescu'ya saygı duyduğunu ancak fikrine katılmadığını dile getirdi. Jesus, takımının sertliğe karşılık verdiğini söylerken, Lucescu'nun istatistiklere bakması gerektiğini kaydetti.

    Jesus'un Buschan'a maç sonu tepkisi - İZLE

    Jesus, Buschan'a tepki göstermişti

    Bitiş düdüğü sonrası, maç içerisinde birçok kez aut atışlarını geç kullanan ve bu nedenle hakemden önce uyarılar, ardından sarı kart gören Buschan'a doğru yürüyen Jesus, eliyle işaretler yapmaya başladı.

    Jorge Jesus, Buschan'a eliyle yeri gösterdi. Bu işaretlerini defalarca tekrarlayan Jesus'a karşı Buschan sessizce soyunma odasının yolunu tuttu.

    Karşılaşmanın ardından Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'a istediği kadar yerde yatabileceğini işaret ettiğini belirten Jesus, şu açıklamayı yaptı.

    "Kendisine sözlerle değil, el işaretleriyle artık istediği kadar yerde yatabilirsin, istersen 1 saat yerde yat önemi yok demek istedim. Futbol defansif organizasyonunuzun iyi olması gereken bir oyun. Rakibi durdurmak için bu tarz hareketler yapmanıza gerek yok. Dinamo Kiev 90 dakika ve uzatmalarda bunu yaptı. Üst seviye turnuvalarda bu tarz hareketler kullanılmıyor. Ama kendisi çok iyi bir kaleci. Ne kendisinin ne de Kiev'in bu tarz hareketler yapmasına gerek yok. Maçı izleyen taraftarlara saygı duymanız gerekiyor."

    Dinamo Kiev de Buschan 1 ay, Shaparenko 6 ay yok #2

    Dinamo Kiev de Buschan 1 ay, Shaparenko 6 ay yok #3

    Dinamo Kiev de Buschan 1 ay, Shaparenko 6 ay yok #4


    İlginizi Çekebilir

    Kur'an-ı Kerim'in kalbi: Yasin Suresi
    Yaşam

    Kur'an-ı Kerim'in kalbi: Yasin Suresi

    Esnafın Nureddin Nebati'den 5 liralık madeni para talebi
    Politika

    Esnafın Nureddin Nebati'den 5 liralık madeni para talebi

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Btcrobo

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Görüş Bildir