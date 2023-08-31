Dinamo Kiev'i geçen Beşiktaş, Konferans Ligi gruplarında UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 3-2'nin rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Şenol Güneş yönetimindeki temsilcimiz Beşiktaş ile Mircea Lucescu’nun ekibi Ukrayna takımı Dinamo Kiev, Portekizli hakem Joao Pinheiro’nun düdük çaldığı maçta Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

İlk ayağı 3-2 tamamlanan eşleşmenin rövanşında siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

Galibiyet golü Aboubakar'dan

Maçın 19. dakikada Muleka ile direğe takılan Beşiktaş, ilk yarıda golü bulamadı ve iki takımda soyunma odasına eşitlikle girdi.

Siyah-beyazlılar 53. dakikada Vincent Aboubakar'ın klas golüyle golü buldu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Beşiktaş turladı.

Beşiktaş, ilk kez gruplarda

Bu sonuçla Beşiktaş, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde toplam 3 eleme turu geçerek gruplara adını yazdırdı.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri 1 Eylül'de gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.