Vincent Aboubakar'dan Mircea Lucescu'ya tepki sevinci Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, attığı golden sonra ilk maçın ardından siyah-beyazlı takıma "Afrika Karması" diyen Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya tepki gösterdi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında siyah-beyazlı takımın golcüsü Vincent Aboubakar, şık bir gole imza attı.

Maçın 52. dakikasında Gedson Fernandes'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Aboubakar, harika çalımlarla ceza alanına girdi, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Buschan'ın solundan ağlara gönderdi.

Lucescu'nun önünde sevindi

Bu golün ardından ise Kamerunlu forvet yaptığı sevinçle dikkat çekti.

Aboubakar, golden sonra ilk maçın ardından Beşiktaş'a 'Afrika Karması' diyen Mircea Lucescu'nun bulunduğu yedek kulübesinin önüne kadar gelerek sevincini yaşadı.

31 yaşındaki futbolcu bu hareketi sonrası ise sarı kart gördü.