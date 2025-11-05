Domenico Tedesco: Real Madrid dahi zorlandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele edecek.

Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Mücadelede Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.

Bu kritik 90 dakika öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Maçın kendileri için önemli olduğunu ve kazanmak için her yolu deneyeceklerini belirten Domenico Tedesco, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz. Burada oynamak her zaman zor. Rakibimiz birkaç önce teknik direktör değiştirdi. Yeni teknik direktörleriyle 5’te 5 yaptılar. Bu maçların içinde Roma’da, Roma’ya karşı aldıkları bir galibiyet de var. İyi bir maç çıkartıp, galibiyeti hak ettiler. O maça iyi ve özel bir hazırlık yapmışlardı. Yüksek enerjiye sahip, fizikselliği yüksek bir takım. Şimdi de yarınki maçı evlerinde oynayacakları için zor olacak. Bizim tek bir odağımız var o da kazanmak. Bunun için her şeyi yapmak istiyoruz. 3 puanı alabilmek için her şeyi denememiz gerekiyor. Kimin oynayacağına gelirsek bunu göreceksiniz. Elimizde daha fazla opsiyon var. Talisca formda, son maçta gol katkısı sağlamıştı. Beşiktaş maçında da sonradan oyuna girip, pozitif bir katkı sergiledi. En Nesyri de öyle. Hem Gaziantep hem Beşiktaş maçlarında iyi performans sergiledi. Bunlar bizim için lüks problemler" ifadelerini kullandı.

"ROTASYON YAPTIĞIMIZ ZAMAN KALİTEMİZ DÜŞMÜYOR"

Elinde iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu, rotasyona gittiklerinde de kadro kalitesinde düşüş yaşamadıklarını belirten Tedesco, "Artık belli bir 11’imiz var. Bazı değişiklikler oluyor, olmuyor gibi yaklaşabiliriz konuya. Her takımın belli istikrarlı bir yapısı olması gerekiyor. En azından 5, 6, 7 tane düzenli oynayan oyuncusu olması gerekiyor. En azından oynamaya uygun olabilecek oyuncusu olması gerekiyor. 3, 4 günde bir maç yaptığınız zaman kolay değil. Burada sarı kart cezalıları oluyor. Jayden da ligde kart sınırında. Bazen taze ayaklar sahya sürmek istiyorsunuz. Bu tarz değişiklikler yapmanız gerekiyor. Mesela yarın oynayacağınız maça baktığınız zaman deplasmanda oynuyoruz. Uzun bir seyahat yaşadık. Dolayısıyla bizim taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak. Aynı zamanda Pazar günü lig maçında da bu şekilde olacak. Dolayısıyla iki durumun karışımı diyebilirim. Çok net sadece bir 11’imiz var gibi değil. Bizim çok fazla iyi oyuncumuz var. Rotasyon yapma kabiliyetimiz var. En önemlisi rotasyon yaptığımız zaman kalitemiz düşmüyor. Ben buna inanıyorum. Bu şekilde bu durumla baş edeceğiz" şeklinde konuştu.

"REAL MADRID DE KAZANMIŞTI AMA ZOR BİR MAÇ OLMUŞTU"

Plzen deplasmanlarının her zaman zor geçtiğini, Real Madrid’in dahi burada zorlandığını belirten Alman teknik adam, "Sadece takımların adına bakarak şu takım kazanacak demek kolay olurdu. Her zaman detaylı bir şekilde incelemeniz gerekir. Aynı şey Süper Lig’de de geçerli. Fenerbahçe’nin teknik direktörü olmadan önce bazı takımları bu kadar detaylı bilmiyordum. Bu kadar detaylı takip etmiyordum. Teknik direktör olduktan sonra detaylı olarak inceledim ve her takımın kadrosunda iyi oyuncular var. Plzen de sadece burada sadece lokal bir takım değil. Her sene uluslararası turnuvalarda yer alan bir takım. Birkaç yıl önce Şampiyonlar Ligi’ndelerdi. Burada Real Madrid 4-2 kazandı. Evet maçlar kazanılıyor ama zor geçiyor. Real Madrid de kazanmıştı ama zor bir maç olmuştu. Bu yıl da iyi oyuncuları var. Farklı profillerde kanat oyuncuları var. Mesela sol kanatta Adu; güçlü, bire birleri iyi oynayan bir oyuncu. Roma maçında da tek başına atmıştı golü. Sağ tarafta Memic oynuyor. O da ortalar yapan bir oyuncu. Farklı stillerde oyuncular oynuyor kenarlarda. Her zaman şunu düşünmeniz gerekir. Kiminle oynadığınızın önemi yok. Detaylı bir şekilde incelemeniz ve her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Yoksa maçlar zor geçer. Tıpkı Zagreb’de olduğu gibi. Zagreb maçında biz sahada yüzde 100’ümüzle olamamıştık ve o maçı kazanamamıştık" dedi.