Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi tarihine geçti

Haber Merkezi
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile Ukrayna takımı Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka Dries Mertens'in rekor maçı oldu.
EN ÇOK MAÇA ÇIKAN İSİM
Mertens, Dinamo Kiev maçıyla birlikte kariyerinde önemli bir başarı yakaladı.
Belçikalı yıldız, 70 maç ile UEFA Avrupa Ligi tarihinin en çok maça çıkan futbolcusu oldu.
Mertens, karşılaşmada Davinson Sanchez'in attığı ilk golde de asist yaptı.
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