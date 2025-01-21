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Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi tarihine geçti

Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi tarihine geçti Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens 70 maç ile UEFA Avrupa Ligi tarihinin en çok maça çıkan futbolcusu oldu.