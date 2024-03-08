Dusan Tadic: Her kupayı kazanmak istiyoruz Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, 3-0 kazandıkları Union Saint-Gilloise maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda, "Şu anda tek düşüncemiz Union Saint-Gilloise'yi elemek. Her kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turunda Union Saint-Gilloise 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük bir avantajın sahibi oldu.

Fenerbahçeli Dusan Tadic, maç sonrası görüşlerini aktardı.

"Planımız iyi işledi"

Deneyimli oyuncu şunları söyledi:

"Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık. Direkt oynayan bir takım. Biz de buna hazırdık. Planımız iyi işledi. Onları nasıl durdurabileceğimizi biliyorduk. İyi bir şekilde cevap verdik. Onların direncini kırdık. Önemli bir galibiyet aldık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi muazzam şekilde desteklediler"

"Her kupayı kazanmak istiyoruz"

Dusan Tadic, sözlerine, "Bizim çok yüksek hedeflerimiz var ama maç maç düşünüyoruz. Şu anda tek düşüncemiz Union Saint-Gilloise'yi elemek. Her kupayı kazanmak istiyoruz. Union Saint-Gilloise'yi elemek istiyoruz ve sonrasında neler olacağını göreceğiz." diye devam etti.

"Ferdi ve Jayden ile güçlü iletişimimiz var"

Ferdi Kadıoğlu ile uyumu sorulan Sırp yıldız, "Ferdi ve Jayden ile güçlü iletişimizim var. Aynı dili konuşuyoruz. Çok fazla maç oynayacağız ama böyle devam etmek güzel. Aynı zamanda Ferdi ve Jayden ile çok uzun zamandır oynuyoruz ve oynamaktan da keyif alıyoruz. Bu kimyayı da görüyorsunuz." sözlerini sarf etti.