Dusan Tadic: Mourinho ile çalışmak büyük bir keyif

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, 7 Kasım Perşembe akşamı TSİ 23.00'te Hollanda'nın Alkmaar şehrinde AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan aldı ve 14. sırada bulunuyor.

Müsabaka öncesinde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HOLLANDA LİGİ DAHA İYİ"

"Hollanda ve Türkiye ligi arasındaki fark?" nedir sorusuna Tadic, şu yanıtı verdi:

Bana göre, Hollanda Ligi daha iyi. Ben burada yaşarken, puansal anlamda Hollanda 5. sıradaydı. Türkiye, 12. veya 13. sıradaydı. Ama şu anda Türkiye daha iyi durumda. 8 veya 9. sırada. Hollanda için daha taktiksel bir lig olduğunu söyleyebilirim. Maçı domine etmeye çalışan takımlar daha fazla. Türkiye'de fiziksel oyun daha fazla. Duygunun da yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hollanda, taktiksel olarak daha ön planda.

"AZ ALKMAAR, BU LİGİN EN İYİ GENÇ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Tadic, açıklamalarına şöyle devam etti:

Tabii ki mutluyum geri döndüğüm için. Ajax'ın aldığı sonuçlar da harika. Ajax için güzel sonuçlar. En büyük rakiplerinden birini yendi. Yeni bir hocaları var ve iyi bir şekilde devam ediyor. Ajax'ın galibiyetlerinden dolayı mutluyum, umarım devam ederler. AZ Alkmaar, bu ligin en iyi genç takımlarından biri. Çok fazla genç oyuncuları var. Kaliteli bir hocaları var. Daha önce ona karşı oynadım. AZ Alkmaar, futbol oynamaya çalışan bir takım. Zor ve ilginç bir maç olacak.

"TÜRKİYE LİGİ'NİN DE GELİŞTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Biraz önceki açıklamalarından sonra Türkiye Ligi'ni tercih etme nedenin nedir?" sorusu karşısında Sırp oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Çok iyi bir soru. Açıkçası ben Hollanda'da güzel zamanlar geçirdim. Her şeyi yaşadığımı söyleyebilirim. Benim için gitme zamanıydı. Fenerbahçe'yi seçtim, Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Fenerbahçe, çok güçlü bir taraftar kitlesine sahip. Fenerbahçe'nin bana sunduğu projeden sonra bir şüphem olmadı. Fenerbahçe, çok büyük, taraftarları çok büyük. Fenerbahçe, kupalar kazanmak isteyen bir takım. Türkiye Ligi'nin de geliştiğini düşünüyorum. Çok fazla iyi, kaliteli oyuncular geliyor. Bu da bence pozitif bir durum oluşturuluyor.

"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR KEYİF"

Jose Mourinho'ya övgülerde bulunan Tadic, şöyle konuştu: