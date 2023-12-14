Dusan Tadic: Rakip bugün bizden korktu Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Spartak Trnava mücadelesinde 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Maçın ardından konuşan yıldız isim, "Makine gibi olmalıyız. İlk golden sonra durmamalıyız. Rakibimiz bugün bizden korktu" dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında sahasında karşılaştığı Spartak Trnava’yı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, organizasyonda son 16'ya kaldı.

Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, ilk golün asistini yaparken, 2. golü de penaltıdan kaydeden isim oldu. Süper Lig’de 7 golü bulunan başarılı futbolcu, Avrupa Konferans Ligi’nde de 5. golüne imza attı.

Mücadeleye 11’de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kaldı.

Yıldız oyuncu Tadic, Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Konferans Ligi'ni kazanmak istiyoruz"

Nordsjaelland maçının ardından taraftarlardan özür dilemek istediklerini söyleyen Tadic, şunları dedi:

Gerçekten çok önemli bir galibiyet oldu. Grubu lider bitirdik. Nodsjaelland maçından dolayı üzgün olduğumuzu taraftarımıza göstermek için iyi bir galibiyet almalıydık. Kupalar kazanmak istiyoruz, Fenerbahçe'nin hedefi daima budur. Konferans Ligi'ni kazanmak istiyoruz.

"Rakibimiz bugün bizden korktu"

Etkili oyunlarına değinen Tadic, şu sözleri sarf etti: