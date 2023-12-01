Dusan Tadic: Utanç dolu bir akşamdı!

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Nordsjaelland deplasmanına çıktı.

Ev sahibi ekip maçı 6-1 kazandı.

Maçta Nordsjaelland'ın golleri; Hey, Svensson, Nygren (3) ve Rasmussen'den geldi. Fenerbahçe'nin tek golü ise Batshuayi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Nordjaelland, 10 puana yükseldi ve grupta liderliği yakaladı. Fenerbahçe ise 9 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın ardından ise Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, çarpıcı açıklamalara imza attı.

"Utanç dolu bir akşamdı"

Sırp oyuncu, üzüntülü olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Utanç dolu bir akşamdı! Gerçekten çok üzüntülüyüz. Fenerbahçe için bu kadar farklı bir mağlubiyet mümkün olmamalıydı. Özür diliyoruz. Buraya gelen taraftarlarımız böyle bir sonucu hak etmedi. Yapmamız gereken şeyleri yapamadık. Rakibe çok fazla izin verdik. Planımız bu değildi, agresif olmaktı. Planımızın tamamen tersine işler yaptık. Zihnen ve duruş olarak istediğiniz oyunu ortaya koyamazsanız böyle bir sonuç ortaya çıkar. Pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız. Gruptan çıkabilmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Trnava maçında en iyisini ortaya koymak isteyeceğiz. Sonrasında neler olacağını göreceğiz.