Edin Dzeko: Bizim için zor bir akşam oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe ve Athletic Bilbao, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaştı.

Athletic Bilbao, 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams'ın attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ZOR BİR AKŞAM OLDU"

Mağlubiyeti değerlendiren Dzeko, şunları dedi:

Bana göre bir neden bulması zor. Maalesef bizim için çok zor bir akşam oldu. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyun istediğimiz gibi gitmedi. Çok daha iyisini yapabilirdik. Ama bu turnuva, kendi performansımıza bağlı olan bir şey. Oynayacağımız iki maç var. Şu an için her şey mümkün.