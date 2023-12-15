Edin Dzeko: Ferdi Kadıoğlu ilk 5 ligde oynayabilir

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında sahasında Slovakya temsilcisini konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 4-0 kazandı. Bu sonuçla temsilcimiz adını son 16'ya yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette önemli rol oynarken rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı.

Bu sezon Süper Lig’de tüm maçlarda görev alan Dzeko, Konferans Ligi’nde ise 6 maçta forma giydi. Bugünkü gollerle Avrupa Konferans Ligi’nde 4. golüne ulaşan 37 yaşındaki futbolcu, ligde de 12 gol kaydetti.

Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 74. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı.

"Birinci tamamladığımız için mutluyuz"

Maçın ardından ise sarı-lacivertlilerin yıldızı Dzeko, açıklamalarda bulundu. Nordsjaelland maçına değinen Dzeko, şunları dedi:

"Ferdi Kadıoğlu ilk 5 ligde oynayabilir"

Ferdi Kadıoğlu'nun performansını öven Dzeko, şu ifadeleri kullandı:

Ferdi Kadıoğlu ilk 5 ligde oynayabilir ama hala ona ihtiyacımız var. Gerçekten çok büyük bir oyuncu. Beşiktaş maçında da kaliteli bir futbol sergiledi. Gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Öyle zannediyorum ki büyük kulüpler de onu takip edeceklerdir, isteyeceklerdir. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı var. Umuyorum ki bu performansı göstermeye devam eder Ferdi.