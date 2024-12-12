Elias Jelert: 3 puanı alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Malmö ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar puanını 12 yaptı ve ilk 8 için iddiasını sürdürdü.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Elias Jelert, bu maçın ardından açıklamalar yaptı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Elias Jelert yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Gol için mutluyum ama 3 puanı almamız gerekiyordu. Zor bir maçtı. 3 puanı alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz.

"AİLEM VE ARKADAŞLARIM BURADAYDI"

"Kuzey'de oynamak size ekstra motivasyon sağladı mı?" sorusuna Danimarkalı sağ bek, şu yanıtı verdi:

Ekstra bir motivasyon oldu mu, bilmiyorum. Ailem ve arkadaşlarım buradaydı, onların önünde bu büyük kulüp için gol atmak mutluluk verici.

"UMARIM DAHA FAZLA FORMA ŞANSI BULACAĞIM"

Jelert ayrıca, şu açıklamayı yaptı: