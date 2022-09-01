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    Emre Belözoğlu'na UEFA'dan ceza

    Emre Belözoğlu'na UEFA'dan ceza

    UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Emre Belözoğlu'na 'Shadow coaching' (Gölge Antrenörlük) yaptığı gerekçesiyle ceza verdi.
    • 01.09.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 12:31
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    Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'na, UEFA'dan ceza geldi.

    UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili 'Gölge antrenörlük' durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir 'teknik direktörlük' faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurdu.

    Emre Belözoğlu hakkındaki bu kararın, kendisinin ilgili yönetmeliklerde öngörülen kriterleri yerine getirene kadar geçerli olacağı ifade edildi.

    Emre Belözoğlu na UEFA dan ceza #1

    Başakşehir'e 10 bin euro para cezası

    Öte yandan Belözoğlu'na, genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da verildi. Başakşehir Kulübü'ne aynı gerekçeden dolayı 10 bin euro para cezası kesildi.

    Ayrıca Başakşehir'e, Netanya ile deplasmandaki karşılaşmanın geç başlamasındaki sorumluluğundan dolayı da 10 bin euro para cezası verildi. Antrenör Erdinç Sözer'in de bu sebepten dolayı uyarıldığı belirtildi.

    Emre Belözoğlu na UEFA dan ceza #2

    Emre Belözoğlu'ndan açıklama

    Emre Belözoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Netenya maçından sonra UEFA'nın yazısı oldu. A Lisansımın olduğunu, yani birinci teknik adam gibi davranmamam için ceza aldım. Yardımcı hocalığa devam ödeyeceğim yönünde cezaydı. Dört gün önceki maçta da kulübedeydim. Kulübede değilmişim gibi algı oluşturuluyor." dedi.

    Cezanın 4 hafta önce geldiğini söyleyen genç teknik adam, "Bu ülkede yalan olanın yalan olduğunu ispat etmek ile ömrüm geçti. Bu ceza güncel değil, daha önceden aldım. Artık kulübeye giremeyeceğim algısı yapılıyor. Dört hafta önce geldi bu ceza. Üstüne 4 maçta ben kulübedeydim." sözlerini kullandı.

    Emre Belözoğlu'nun Avrupa maçlarında takımın teknik direktörü olarak davranmaması nedeniyle uyarıldığı bu nedenle sonraki maçlarda daha arka planda olacağı kaydedildi.


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