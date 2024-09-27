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Emre Belözoğlu'ndan itiraf! Beşiktaş'ın kaybetmesinde Türkiye'deki hocaların payı

Emre Belözoğlu'ndan itiraf! Beşiktaş'ın kaybetmesinde Türkiye'deki hocaların payı Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Ajax'a 4-0 yenildi. Mücadele için yorum yapan Emre Belözoğlu, Ajax'ın hocası Francesco Farioli ile ilgili özel bir bilgi verdi.