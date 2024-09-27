Emre Belözoğlu'ndan itiraf! Beşiktaş'ın kaybetmesinde Türkiye'deki hocaların payı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 4-0 mağlup eden Hollanda ekibi Ajax'ta teknik direktör Francesco Farioli, maçın ardından yaptığı açıklamada farklı kazanmalarına şaşırdığını söylemişti.
Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında iyi bir performans gösteren Hollanda devi, baskı kurduğu bölümde peş peşe goller bularak maçı kopardı.
"BEŞİKTAŞ MAÇINA TÜRKİYE'DEKİ TEKNİK ADAMLARLA HAZIRLANDI"
Mücadelenin ardından Nutspor Youtube kanalında Ajax - Beşiktaş maçını yorumlayan Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de başlayan Ajax çalıştırıcısı Francesco Farioli ile ilgili de özel bir bilgi verdi.
İşte Emre Belözoğlu'nun Farioli yorumu:
Özel bir bilgi vereyim. Francesco Farioli, Beşiktaş maçına Türkiye’deki teknik adamlarla hazırlandı. 2-3 teknik direktörden Beşiktaş hakkında bilgi aldı.
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