Emre Kocadağ: Fenerbahçe ile final oynayabiliriz Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gerçekleşen UEFA Avrupa Konferans Ligi kurasının ardından Fenerbahçe ile Yunanistan'da oynanacak bir Türk finali ihtimaline değindi. Kocadağ, "Ne olacağı belli olmaz. İnşallah yaşanır böyle bir final" dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.

Eski futbolcular Mark Noble ve Traianos Dellas'ın yaptığı kura çekimine 3. torbadan katılan Beşiktaş D Grubu'nda, Belçika'nın Club Brugge, Norveç'in Bodo/Glimt ve İsviçre'nin Lugano takımlarıyla mücadele edecek.

Oluşan eşleşmelerin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, açıklamalarda bulundu.

"Final oynamak çok zor olmayacaktır bizim için"

Finalin kendilerine uzak olmadığını söyleyen Emre Kocadağ, şu ifadeleri kullandı:

Maçlarda sıkıntı yaşamazsa, kalitemizi ortaya koyabilirsek burada final oynamak çok zor olmayacaktır bizim için.

"Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum"

Finalin oynanacağı Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'na değinen Kocadağ, şunları dedi:

Bizim buradaki takımlardan hiçbir eksiğimiz yok ama şans faktörü de önemli. İnşallah şans yanımızda olur. Finalin oynanacağı yer de çok manidar; Ayasofya Stadyumu. Bir Türk takımının orada olması çok önemli olur. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum.

Fenerbahçe ile Yunanistan'da oynanacak bir Türk finali ihtimaline değinen Emre Kocadağ, "Ne olacağı belli olmaz. İnşallah yaşanır böyle bir final." dedi.

"Sadece cezayı çeken biz olduk"

TFF'nin kendisine verdiği ceza hakkında da konuşan Emre Kocadağ, şu sözleri sarf etti:

TFF yetkilileri ile verilen ceza hakkında burada da konuştum. Bize Pendik maçından sonra verilmiş bir cevap var, biz bu cevaptan sonra bir açıklama yaptık. Sadece cezayı çeken biz olduk, hatayı yapanlar hiçbir ceza çekmedi. Bir camiayı temsil ediyoruz, kelimelerimizi doğru seçmeye çalışıyoruz. Maç tekrarı konusunda TFF'den herhangi bir cevap gelmedi henüz.

"Avrupa'da transfer kapanıyor, takip ettiğimiz oyuncular var"

Transfer hakkında da değerlendirmeler yapan Kocadağ, şu açıklamayı yaptı:

Yaptığımız transferler sanıyorum ki milli aradan sonra 11'e girmeye başlayacaklar. Bizim kalabalık bir kadromuz var. Ghezzal, Cenk dönecek daha. Bizim taraftarımızın keyifle izlemeye henüz vakit bulamadığı 4-5 tane oyuncu var ve bunlar henüz süre bulamadı. Takımın havasını bozmadan nokta atışı transfer yapmalıyız. Bugün Avrupa'da transfer kapanıyor, takip ettiğimiz oyuncular var.