Erik ten Hag: Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur

İHA

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Manchester United, konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"ARTIK OLD TRAFFORD'DA MAÇLARIMIZI KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Hag, sözlerine şöyle başladı:

İki tane zor maçtan çıktık; Porto ve Fenerbahçe maçlarından. İki puan aldık. Bugün ilk golü biz attık ama daha sonra hatalı gol yedik. Aslında bloğumuz çıkarmalıydı. Golden önce de 2-0 yapma şansı yakaladık. Fakat olmadı. Hayal kırıklığı yaşadık. Artık Old Trafford’da maçlarımızı kazanmamız gerekiyor.

"UGARTE, NASIL OYNAMAMIZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENECEK"

Ugarte’nin performansı ile ilgili gelen soruya Hollandalı teknik adam, şu yanıtı verdi:

6 haftadan sonra ilk 11’e çıktı. O da bizim nasıl oynamamız gerektiğini öğrenecek. 6 numara performansı gösterdi. Öğrendikçe daha iyi olacak.

"MAZRAOUI ROLÜNÜ İYİ YERİNE GETİRDİ"

Noussair Mazraoui’nin 10 numara pozisyonunda başlaması ile ilgili Erik ten Hag, şu şekilde konuştu:

Bu bir zor bir deplasmandı. Dört tane hücum oyuncusu ile oynamak zor olabilirdi. Mazroui daha önceden takımlarında bek olmadan önce 10 numara oynamışlığı varmış. Rolünü de iyi yerine getirdi. Hatta Eriksen’in rolünde etkisi vardı. Genel olarak takımımızın performansından ve oyuncularımızdan memnunuz.

"FENERBAHÇE İLE FİNALDE KARŞILAŞMAK ÇOK GÜZEL OLUR"

Fenerbahçe deplasmanına gelmeden zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini belirten Manchester United’ın teknik patronu, sözlerini şöyle noktaladı: