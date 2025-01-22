Ernesto Valverde: Beşiktaş galibiyeti hak eden taraftı

DHA

UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İspanyol ekibinin teknik direktörü Ernesto Valverde, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"RAKİBİMİZİN FORVETLERİNE ÇOK FAZLA HAREKET ALANI BIRAKTIK"

Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk yenilgisini Beşiktaş karşısında alan Athletic Bilbao'nun teknik direktörü Ernesto Valverde, "Bugün tanıyamadığımız bir Athletic vardı, bunun sebebi nedir?" şeklindeki soruya, şu yanıtı verdi:

Ben de aynı şeyi düşünüyorum. 3 gün önce maçımız vardı. Rakibimizin forvetlerine çok fazla hareket alanı bıraktık. İkinci yarıda da bize daha fazla zorluk çıkardılar. Bunun sonucunda da mağlup olduk.

"BEŞİKTAŞ İYİ OYNADI"

Beşiktaşlı taraftarların statta yarattığı atmosfere de dikkat çeken İspanyol teknik adam, şu şekilde konuştu:

Topa daha fazla sahip olabilirdik, gol yollarında şanslarımız da oldu ama sıra dışı bir atmosfer vardı. Bu şekilde oynamak zordu. Beşiktaş iyi oynadı ve galibiyeti de hak eden taraf oldu.

"BUGÜN BEŞİKTAŞ DAHA GÜÇLÜYDÜ"

Valverde, Beşiktaş'ın bugün daha istekli taraf olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: