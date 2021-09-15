Fatih Terim'in Lazio maçı öncesi açıklamaları

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi ilk maçında İtalyan temsilcisi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, SS Lazio ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Terim açıklamalarında, “Marsilya, Lazio, Lokomotiv, Galatasaray dörtlüsü Avrupa kültürü olan, Avrupa'da ve oynadığı her yerde köklü kulüpler.





“ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBU GİBİ”

Avrupa'da çok bulunmuş, bir Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz, Şampiyonlar Ligi'nde olsa yadırganmayacak bir grup. Hepsi de çok güçlü.

Bunların ilki Lazio. Meslektaşım Maurizio Sarri yönetiminde çok da güçlü bir kadro kurdular. Şampiyonluğa oynayacak kapasitedeler. Marsilya zaten çok iyi başladı. Çok iyi takım. Lokomotiv her zaman bu arenada bulunan, buraya alışmış ve önemli işler yapabilecek bir takım.





“ÇOK DAHA YENİLMEZ OLACAĞIZ”

Dünyada hiçbir takım durmadan pres yapamaz. Bu fizik kurallarına aykırı. Bunun bölümlerini iyi ayarladığımız gün, yarın öbür gün hem vücutlarında hem beyinlerinde olacak. Ne zaman basıp, ne zaman duruyoruz, aktif dinlenmeyi pasla, topla yaptığımız gün çok daha iyi bir takım, çok daha yenilmez olacağız.

Bunu yapabilecek kapasitedeler. Çok uzun bir zaman değil o gün. Bir süre de lazım. Ancak şu zamanda olacağız diye tarih vermek istemiyorum." ifadelerini kullandı.