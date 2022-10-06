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    Fenerbahçe - AEK Larnaca - CANLI SKOR

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki üçüncü maçında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile sahasında karşı karşıya geliyor.
    • 06.10.2022 - 21:51
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    UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk ediyor.

    Kadıköy'de oynanan ve saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetiyor. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapıyor. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

    Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor.

    Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor. Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.

    İlk 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Alioski, Gustavo, Szalai, Osayi, Crespo, İsmail, Lincoln, Emre, Batshuayi, Rossi

    AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Sanjuro, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes


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