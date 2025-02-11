Fenerbahçe - Anderlecht maçında Nikola Dabanovic düdük çalacak

İHA
UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile sahasında karşılaşacak.
Bu zorlu mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu’ndan Nikola Dabanovic yönetecek.
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Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Milos Boskovic olacak.
Maçta VAR koltuğunda Pascal Müller oturacak. AVAR’da ise Robert Schröder yer alacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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