Fenerbahçe - Anderlecht maçında Nikola Dabanovic düdük çalacak
İHA

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile sahasında karşılaşacak.

Bu zorlu mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu’ndan Nikola Dabanovic yönetecek.

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Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Milos Boskovic olacak.

Maçta VAR koltuğunda Pascal Müller oturacak. AVAR’da ise Robert Schröder yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor