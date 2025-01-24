Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde nasıl üst tura çıkar?

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon'la berabere kalarak puanını 9'a yükselten Fenerbahçe'nin, üst tura yükselmesi için Midtjylland deplasmanından 3 puanla dönmesi gerekiyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'la golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da gol yemediği ilk maça imza atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 puana ulaştı.

Lig aşamasındaki son maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 30 Ocak'ta deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertli ekip, kazanması durumunda ligi ilk 24 takım arasında tamamlayarak üst tura yükselecek.

7 TAKIM ELENDİ

Lig aşamasında son maçlar öncesinde 7 ekibin elenmesi kesinleşti.

Rigas, Slavia Prag, Malmö, Ludogorets, Karabağ, Nice ve Dinamo Kiev, son hafta müsabakalarının ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

İlk 24 sıra içinde yer almasa da şansları devam eden takım sayısı ise beş. Ligde 8 puanı bulunan Porto, 7'şer puanlı Twente ve Braga ile 6'şar puanı bulunan Hoffenheim ile Maccabi Tel Aviv'in matematiksel olarak şansları devam ediyor.

Bu ekiplerden Porto, son maçında sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Twente ise evinde 9 puanı bulunan Beşiktaş'la karşılaşacak.

Braga, lider Lazio'yla sahasında, Hoffenheim ise 7. sırada bulunan Anderlecht ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Porto sahasında kazanması durumunda puanını 11'e yükseltecek. Twente evinde Beşiktaş'ı, Braga da sahasında Lazio'yu yenerse 10'ar puana yükselecek. Fenerbahçe'nin Danimarka'da kaybetmesi durumunda 3 takım da sarı-lacivertlileri puan olarak geride bırakacak.

BERABERLİKTE HESAPLAR KARIŞIYOR

Fenerbahçe'nin Midtjylland ile berabere kalması durumunda 9 ve 10 puanı bulunan takımların maçları da sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini etkileyecek.

Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg'un 10, Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın ise 9'ar puanı bulunuyor.

Ajax, Galatasaray'ı konuk edecek, PAOK ile Real Sociedad ise birbirleriyle oynayacak.

Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland ile Tottenham deplasmanına gidecek İsveç temsilcisi Elfsborg'un da 10 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe, deplasmanda berabere kalırsa puanını 10'a yükseltecek, sarı-lacivertlilerin averajı ise -2'de kalacak.

Tottenham'ın Elfsborg'u yenmesi halinde, sarı-lacivertliler averajla İsveç ekibini geride bırakacak.

10 puanlı ekiplerden PAOK'un +4, Real Sociedad'ın ise +2 averajı bulunuyor. -2 averajlı Fenerbahçe'nin bu iki rakibinden birini geçebilmesi için, PAOK'un ya da Real Sociedad'ın farklı kaybetmesi gerekecek.

Ajax'ın averajı ise +7. Galatasaray'ı konuk edecek Hollanda temsilcisinin, 9 farklı kaybetmesi durumunda Fenerbahçe'yle puanı ve averajı eşitlenecek.

9 puanlı Roma, sahasında ikinci sıradaki Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak. Roma'nın mağlubiyeti halinde Fenerbahçe, İtalyan ekibini geride bırakacak.

Bir diğer 9 puanlı takım Ferencvaros, sahasında 11 puanlı AZ Alkmaar'la karşılaşacak. -1 averajlı olan Macaristan temsilcisi, AZ Alkmaar'la berabere kalırsa ligi Fenerbahçe'nin üzerinde tamamlayacak. AZ Alkmaar'ın kazanması durumunda ise sarı-lacivertliler, Ferencvaros'u geçecek.

Porto'nun sahasında Maccabi Tel Aviv'i, Twente'nin evinde Beşiktaş'ı ve Braga'nın de taraftarı önünde Lazio'yu en az 2 farklı mağlup etmesi durumunda, Roma ve Ferencvaros'un alacağı puanlar, sarı-lacivertlilerin durumunu belirleyecek. Şayet Roma ve Ferencvaros son maçlarından en az 1 puan alır, Porto, Twente ve Braga 3 puan alırsa, Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi macerası sona erer.

GALİBİYETTE ÜST TURA YÜKSELİYOR

Yedinci maçların ardından ligde 23. sırada bulunan Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek.

Galibiyet halinde puanını 12'ye çıkaracak sarı-lacivertliler, rakibi olacağı Midtjylland'ı da 2 puan geçecek.

İlk 24 sıranın dışında kalan takımlardan puan olarak önde olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Danimarka'da kazanırsa, diğer maçların sonuçlarına bakmadan üst tura yükselecek.

Fenerbahçe 12 puana ulaşırsa, Glasgow Rangers-Union Saint-Gilloise, PAOK-Real Sociedad ve Ferencvaros-AZ Alkmaar maçlarının sonuçlarına göre birkaç basamak birden yükselebilir.

GALATASARAY'LA EŞLEŞME İHTİMALİ VAR

UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maç sonunda 9 puanla 23. sırada bulunan Fenerbahçe'nin 9. sırada yer alan Galatasaray'la eşleşme ihtimali bulunuyor.

Son maçlarda alınacak sonuçların ardından Galatasaray ligi 9. sırada, Fenerbahçe ise 24. sırada tamamlarsa iki takım bir sonraki turda birbirlerine rakip olacak.

Aynı senaryo Galatasaray'ın onuncu, Fenerbahçe'nin ise 23. olması durumunda da geçerli.