Fenerbahçe, Avrupa'da 294. sınavına çıkıyor

- Bu süreçte 116 galibiyet, 115 yenilgi ve 62 beraberlik alarak toplam 401 gol attı, 416 gol yedi.
- UEFA Avrupa Ligi'nde 97 maçta 48 galibiyet alan Fenerbahçe, 140 gol atıp 100 gol yedi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Çekya'nın Viktoria Plzen ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 294. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 293 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.
2 NUMARALI KUPADA 152. SINAV
Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 151 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 212 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ETKİLİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 97 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 48 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 140 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.