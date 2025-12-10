Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 100. kez sahne alıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç'in Brann ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 296. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 295 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 402 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 100. MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 99 maça çıkarken, yarın 100. müsabakasını oynayacak.

Bu kulvarda çıktığı 99 karşılaşmada 48 galibiyet elde eden sarı-lacivertli takım, 30 müsabakada ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, 21 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 141 gol kaydeden sarı-lacivertliler, kalesinde ise 101 gol gördü.

2 NUMARALI KUPADA 154. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 153 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 213 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 192 gol gördü.