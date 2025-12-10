Beşiktaş, terör saldırısında şehit düşenler için anma töreni düzenledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, 10 Aralık 2016 tarihinde Tüpraş Stadyumu yakınında yaşanan hain terör saldırısında şehit düşen vatandaşların vefatlarının dokuzuncu yıl dönümünde anma töreni düzenledi.

Şehitler Anıtı’nda düzenlenen anma törenine; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alparslan’ın yanı sıra saldırıda hayatını kaybeden Kartal Yuvası çalışanı şehit Tunç Uncu’nun annesi Kadriye Uncu, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

DUALAR OKUNDU

Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şehitler Anıtı’na çelenk ve karanfil bıraktı.

Tören, okunan duaların ardından sona erdi.

BAŞSAĞLIĞINDA BULUNDU

Serdal Adalı, daha Tunç Uncu’nun annesi Kadriye Uncu’yla bir araya gelerek başsağlığında bulundu.