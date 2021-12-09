Fenerbahçe - Frankfurt - CANLI SKOR

Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Maç sonucu: Fenerbahçe 1-1 Frankfurt

83' Kostic sol kanattan arka direğe doğru ortasını yaptı. Top direkt olarak auta gitti.

58' Pelkas çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına sokulmak isterken N'Dicka'nın faulüne maruz kaldı. N'Dicka bu faulü nedeniyle sarı kart gördü. Fenerbahçe ceza sahasının sağından bir serbest vuruş kullanacak.

53' Chandler, Novak'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-1 Frankfurt

42' Goooooooooooooooool... Fenerbahçe 1-1 Frankfurt (Berisha)

29' Gol... Fenerbahçe 0-1 Frankfurt (Sow)

16' Zajc'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Nazım'ın ortasında rakipten sekerek havalanan topu kaleci Trapp kontrol etti.

9' Sol kanatta hareketlenen Kostic sıfıra inerek topu ceza sahasının sağ çaprazına doğru kesti. Bu topa Kamada gelişine bir vole vurdu. Berke bu topu kontrol etmeyi başardı.

4' İrfan Can ile verkaç yaparak sağ kanattan sıfıra inen Sosa, ortasını yapmak istedi. Ama topu içeriye çevirmeyi başaramadı. Aut.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Nazım Sangare, Zajc, Sosa, Novak, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Berisha

Frankurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre