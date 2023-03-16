Fenerbahçe - Sevilla - CANLI SKOR

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41’ Goool… Fenerbahçe 1-0 Sevilla (Valencia) (P)
40' Fenerbahçe penaltı kazandı
39' Michael Oliver, pozisyonu incelemek için VAR'a gitti.
37' Sağ kanattan çizgiye inen Ferdi'nin ortasında top savunmadan sekti, Fenerbahçe penaltı bekliyor.
33' Miha Zajc'ın ceza sahası dışından aşırtma vuruşu kalecide kaldı.
27' Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda Valencia, ceza alanında topu Arda'ya aktarmak istedi ancak top, kaleci Marko Dmitrovic'te kaldı.
21' Ferdi'nin kullandığı uzun taç atışı direkt olarak kaleci Marko Dmitrovic'de kaldı.
19' Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Joshua King oyuna girdi.
16' Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda Batshuayi depara kalkmak isterken sakatlık geçirdi.
13' Rakitic, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Altay başarılı.
5' Sağ çaprazdan ceza alanına giren Batshuayi'nin vuruşu yandan auta gitti.
4' Arda'nın kullandığı kornerde Montiel kafayla topu uzaklaştırdı.
3' Sağ kanatta topla buluşan Ferdi'nin ortasına savunma kafayı vurdu ve topu kornere gönderdi.
1' Maç başladı.
Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla'yı ağırlıyor.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetiyor.
Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapıyor. Karşılaşmayı Exxen platformu canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Samet, Serdar, Szalai, Ferdi, Oosterwolde, Zajc, İsmail, Arda, Valencia, Batshuayi
Sevilla: Dmitrovic, Montiel, Bade, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Rafa Mir, En-Nesyri