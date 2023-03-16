Fenerbahçe, Sevilla karşısında VAR'la penaltı kazandı Fenerbahçe, Sevilla karşısında VAR'da gelen uyarı sonrasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Valencia golü bulmayı başardı.

İlk maçı Sevilla'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan mücadelenin rövanşında UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, İspanyol ekibini konuk etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarının son bölümlerinde Fenerbahçe penaltı kazandı.

Fenerbahçe penaltı bekledi

Maçın 38. dakikasında sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Arda'nın derinlemesine pasıyla son çizgiye hareketlenen Ferdi'nin ortasında ceza alanı içindeki Alex Telles'e çarpan top sonrası Fenerbahçeli taraftarlar ve futbolcular penaltı itirazında bulundu.

Oliver, beyaz noktayı gösterdi

VAR'la iletişime geçen Michael Oliver pozisyonu izlemek için saha kenarına geldi. Oliver, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

Valencia, golü buldu

Penaltıda topun başına geçen Valencia, çok soğukkanlı bir şekilde sağ ayağının içiyle sol alt köşeye vurdu ve kaleciyi terse yatırarak ağları sarstı. Valencia, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü golünü attı.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)