Fenerbahçe, Sevilla'yı 1-0 mağlup etse de Avrupa'ya veda etti Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 yenildiği maçın rövanşında evinde Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen son 16 turunda elendi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Jorge Jesus yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Jorge Sampaoli’nin ekibi Sevilla, İngiliz hakem Michael Oliver yönetiminde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan’da oynanan ilk mücadele Sevilla’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sona ererken, ikinci mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuca rağmen toplam skorda Sevilla 2-1 üstünlük kurunca Fenerbahçe turnuvaya veda etti. Tek golümüz Valencia'dan geldi Fenerbahçe, karşılaşmanın 38. dakikasında penaltı kazandı. Fenerbahçe'de penaltıda topun başına Enner Valencia geçti. Ekvadorlu golcü, 41. dakikada kullandığı penaltıda hata yapmadı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti Sarı-lacivertliler, Sevilla karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda gol çıkmayınca karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Ancak ilk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa defterini kapattı. UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları, 17 Mart Cuma saat 15.00’de İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek.