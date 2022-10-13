Fenerbahçe taraftarından AEK tribünlerinde Atatürk'lü pankart

Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'ya konuk olan Fenerbahçe'nin taraftarları "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankart açtı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de Luan Peres, Willian Arao, Mija Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King maç kadrosuna alınmadı.

Arda Güler ilk 11'deydi

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile UEFA listesine yazılmayan Serdar Dursun da maç kadrosunda yer almadı.

Arda Güler, Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca karşısında ilk 11'de başladı.

"Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartı açıldı

Güney Kıbrıs'ta deplasman tribünlerini dolduran Fenerbahçe taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh!" sözünü pankart olarak açtı.